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Di Marzio: Baldanzi al Genoa. Scambio di documenti con la Roma

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Baldanzi resta al Genoa: accordo con la Roma
Redazione VN

Il futuro di Tommaso Baldanzi sarà ancora al Genoa. Il trequartista classe 2003 che in passato piaceva alla Fiorentina, dopo il prestito della seconda parte dell'ultima stagione, rimarrà al Genoa anche nel prossimo campionato. Operazione in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 9,5 milioni. Lo ha riportato Gianluca Di Marzio sul suo sito.

 

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