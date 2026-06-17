Il futuro di Tommaso Baldanzi sarà ancora al Genoa. Il trequartista classe 2003 che in passato piaceva alla Fiorentina, dopo il prestito della seconda parte dell'ultima stagione, rimarrà al Genoa anche nel prossimo campionato. Operazione in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 9,5 milioni. Lo ha riportato Gianluca Di Marzio sul suo sito.
VIOLA NEWS calciomercato Di Marzio: Baldanzi al Genoa. Scambio di documenti con la Roma
altre news
Di Marzio: Baldanzi al Genoa. Scambio di documenti con la Roma
Baldanzi resta al Genoa: accordo con la Roma
© RIPRODUZIONE RISERVATA