Clamoroso Ronaldinho! A 46 anni torna e giocherà in Serie C

Dopo aver appeso le scarpe al chiodo da oltre 10 anni, Ronaldinho torna a giocare e lo farà al Ravenna in Serie C

Dagli States arriva una clamorosa notizia di mercato: Ronaldinho riparte dalla Serie C e firmerà un accordo con l’ambizioso Ravenna di Ignazio Cipriani. Un vero colpo ad effetto - scrive Gazzetta.it - che verrà annunciato ufficialmente con un evento in grande stile a Miami il 23 giugno. "Nuovi colori, stesso sorriso - dice il giocatore brasiliano -. Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna". Ronaldinho andrà in ritiro con la squadra e sarà quindi a disposizione dello staff tecnico fin dal precampionato.

"Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo" ha detto il presidente del club emiliano. L’annuncio ufficiale che andrà in scena a Miami, nel quale verrà presentata anche la nuova maglia del club, darà quindi il via a una nuova era del calcio ravennate. Un colpo a effetto per un movimento come la Serie C che cerca nuova identità.