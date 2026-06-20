Ma dove va Palladino? Dalla Premier all’Arabia, tanti interessamenti

Raffaele Palladino è reduce da un'annata particolare. Dopo l'addio alla Fiorentina, era stata l'Atalanta ad affidargli la propria panchina. A Bergamo Palladino ha trovato una squadra a pezzi dopo la gestione Juric, portandola al settimo posto in Serie A. La Dea ha però scelto Maurizio Sarri per il nuovo ciclo. E Palladino dove va? Come scrive Cronache di Spogliatoio, le proposte non mancano. In Inghilterra Fulham e Palace hanno sondato il terreno, anche se le Eagles hanno puntato su Sage. Anche alcuni club sauditi e qatarioti si sono interessati all'ex tecnico viola. Il primo obiettivo di Palladino però è quello di rimanere in Italia, con un progetto con ambizioni europee.