Raffaele Palladino è reduce da un'annata particolare. Dopo l'addio alla Fiorentina, era stata l'Atalanta ad affidargli la propria panchina. A Bergamo Palladino ha trovato una squadra a pezzi dopo la gestione Juric, portandola al settimo posto in Serie A. La Dea ha però scelto Maurizio Sarri per il nuovo ciclo. E Palladino dove va? Come scrive Cronache di Spogliatoio, le proposte non mancano. In Inghilterra Fulham e Palace hanno sondato il terreno, anche se le Eagles hanno puntato su Sage. Anche alcuni club sauditi e qatarioti si sono interessati all'ex tecnico viola. Il primo obiettivo di Palladino però è quello di rimanere in Italia, con un progetto con ambizioni europee.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Ma dove va Palladino? Dalla Premier all’Arabia, tanti interessamenti
altre news
Ma dove va Palladino? Dalla Premier all’Arabia, tanti interessamenti
Quale sarà la prossima squadra di Palladino? Le proposte non mancano
© RIPRODUZIONE RISERVATA