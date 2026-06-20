VN – Previsti dei contatti per Thorstvedt. Grosso lo vuole a Firenze

La Fiorentina guarda ancora in casa Sassuolo. Il profilo che continua a piacere è quello di Thorstvedt, mezz'ala norvegese impegnata attualmente nei Mondiali Americani. Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti per provare a portare il ragazzo a Firenze, anche se attualmente le priorità di Paratici riguardano soprattutto gli esterni. Thorstvedt è un pupillo di Grosso, e secodo quanto raccolto dalla nostra redazione, vorrebbe poterlo riabbracciare il prossimo anno. Entro fine mese potrebbero esserci delle novità sull'affare, dopo che la Fiorentina ci aveva provato già lo scorso gennaio.