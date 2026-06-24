Calcio Storico, finale alle 18:00. Dove vederla in tv e streaming

Oggi, mercoledì 24 giugno, in occasione della festa del patrono San Giovanni, Firenze ospita l’attesissima finale del Calcio Storico Fiorentino 2026, che vedrà scontrarsi sul sabbione di piazza Santa Croce i Rossi e gli Azzurri. L'evento prenderà il via nel primo pomeriggio con il tradizionale Corteo della Repubblica Fiorentina, che partirà da piazza Santa Maria Novella alle ore 16:00. La sfilata sarà arricchita dalle coreografie dei Bandierai degli Uffizi e culminerà con il "Saluto alla Voce" davanti alle autorità, tra cui spiccano il tennista Flavio Cobolli nel ruolo di Magnifico Messere e la pallavolista Jennifer Boldini come Leggiadra Madonna. Il fischio d'inizio della partita è invece fissato per le ore 18:00, quando le due squadre si contenderanno il Palio della vittoria davanti a tribune completamente sold out.
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Per chi non è riuscito ad accaparrarsi un biglietto, la sfida sarà visibile in diretta televisiva in tutta la Toscana su Toscana Tv. L'emittente aprirà il collegamento live a partire dalle 16:00 per seguire il pre-partita e le interviste, per poi trasmettere la telecronaca dell'incontro alle 18:00 e i commenti finali al termine del match. Per quanto riguarda la diretta streaming, la finale sarà trasmessa a livello globale su YouTube attraverso il canale “Crown Sports League”, che utilizzerà la stessa telecronaca di Toscana Tv con la regia e le immagini curate dalla società fiorentina Mirror.
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