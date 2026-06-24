Dopo che lo scorso anno la Fiorentina ci aveva pensato e provato, stavolta Frank Kessié potrebbe davvero tornare in Italia. Il suo contratto con l'Al-Ahli scadrà tra pochi giorni e da luglio l'ivoriano, impegnato ai Mondiali con la sua Nazionale, sarà libero di scegliere la sua nuova destinazione a quasi 30 anni. Sondaggi, del resto, nei suoi confronti sono stati già fatti da parte delle milanesi e dalla Juventus.
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Ex obiettivi, Kessié verso il ritorno in Italia (da svincolato): ci prova anche Sarri
Frank Kessié da luglio sarà libero di scegliere la sua nuova destinazione: l'Atalanta vorrebbe riportarlo a Bergamo
Adesso, secondo tuttomercatoweb.com, vorrebbe provarci l'Atalanta, che lo ha lanciato nel grande calcio nel 2016 all'inizio dell'era Gasperini, per poi cederlo al Milan. Gli orobici stanno pensando a lui per sostituire Ederson, ceduto al Manchester United per oltre 50 milioni, con la benedizione del loro nuovo allenatore Maurizio Sarri. Al tecnico toscano Kessié garantirebbe esperienza e un certo livello di rendimento, senza necessità di ambientamento. Restano da capire quali saranno, però, le richieste contrattuali dell'ivoriano.
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