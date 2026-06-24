Ex obiettivi, Kessié verso il ritorno in Italia (da svincolato): ci prova anche Sarri

Dopo che lo scorso anno la Fiorentina ci aveva pensato e provato, stavolta Frank Kessié potrebbe davvero tornare in Italia. Il suo contratto con l'Al-Ahli scadrà tra pochi giorni e da luglio l'ivoriano, impegnato ai Mondiali con la sua Nazionale, sarà libero di scegliere la sua nuova destinazione a quasi 30 anni. Sondaggi, del resto, nei suoi confronti sono stati già fatti da parte delle milanesi e dalla Juventus.