L'Arezzo torna ad affacciarsi alla Serie B dopo anni di sofferenza nelle categorie inferiori. Una delle scelte del club è quella di puntare su Alessandro Nunziante come primo portiere. Secondo il Corriere di Arezzo, la titolarità di Nunziante esclude l'arrivo di Tommaso Martinelli. Il portiere viola era uno dei candidati, ma l'Arezzo continua a guardare verso Firenze. Luca Lezzerini potrebbe essere il portiere esperto che l'Arezzo cerca per completare il proprio organico.
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VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Per Martinelli sfuma l’Arezzo. Ma i toscani guardano ancora in casa viola
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Per Martinelli sfuma l’Arezzo. Ma i toscani guardano ancora in casa viola
L'Arezzo guarda in casa Fiorentina per la porta. La pista Martinelli è sfumata
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