Clamorosa beffa perr l'Inter che, ad un passo dall'arrivo di Marco Palestra, viene superata all'ultima curva dal Chelsea che si assicura il forte esterno atalantino. A questo punto i nerazzurri devono correre ai ripari e i nomi in pole per il rinforzo a destra sono quelli di Cambiaso e Ndoye, ma occhio, perché secondo tuttomercatoweb.com Marotta potrebbe bussare in casa Fiorentina.
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L’Inter beffata su Palestra bussa al Viola Park? Occhi su Dodò e un ex viola
L'inter mette nel mirino Dodò dopo essere stata clamorosamente beffata su palestra, promesso sposo del Chelsea
Occhi su Dodò
Secondo il portale, i nerazzurri valutano anche la posizione del calciatore viola Dodò, anche se il suo nome resta più defilato rispetto agli altri due. Sul taccuino del Biscione c'è poi il nome di Michael Kayode.
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