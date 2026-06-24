L’Inter beffata su Palestra bussa al Viola Park? Occhi su Dodò e un ex viola

Clamorosa beffa perr l'Inter che, ad un passo dall'arrivo di Marco Palestra, viene superata all'ultima curva dal Chelsea che si assicura il forte esterno atalantino. A questo punto i nerazzurri devono correre ai ripari e i nomi in pole per il rinforzo a destra sono quelli di Cambiaso e Ndoye, ma occhio, perché secondo tuttomercatoweb.com Marotta potrebbe bussare in casa Fiorentina.