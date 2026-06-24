Manor Solomon farà ritorno al Tottenham dopo una buona seconda metà di stagione passata in prestito alla Fiorentina, che però avrebbe deciso di non esercitare il riscatto da 10 milioni per il suo cartellino. Questo quanto racconta il super esperto di mercato Fabrizio Romano che però spiega che difficilmente resterà a Londra.
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Solomon torna al Tottenham ma non resta. Romano: “Già detto che è in vendita”
Manor Solomon farà rientro al Tottenham ma difficilmente rimarrà a Londra. Il tecnico De Zerbi gli ha già comunicato che è in vendita
Secondo il giornalista, Solomon è già stato messo in vendita. Il tecnico De Zerbi avrebbe infatti già comunicato all'israeliano che non fa parte del progetto tecnico.
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