L'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube fa il punto su De Gea e Mandas.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Pedullà: “De Gea non è un ingombro, ma ha un ingaggio non sostenibile”
calciomercato
Pedullà: “De Gea non è un ingombro, ma ha un ingaggio non sostenibile”
"Mandas? L'apprezzamento della Fiorentina c'è, ma la Lazio…"
De Gea non è un ingombro per la Fiorentina ed è apprezzato molto dalla Fiorentina, ma ha un ingaggio non sostenibile dal nuovo corso. Questo significa che evidentemente se non è un ingaggio sostenibile arrivasse una proposta la prenderesti in considerazione, ma non un regalo che devi fare a qualcuno sul cartellino. Al momento nessuno si è avvicinato concretamente, non escludo nulla, il mercato è ancora lungo e dobbiamo chiaramente aspettare. Sul discorso collegato invece a Mandas, l'apprezzamento della Fiorentina c'è, ma la Lazio perdendo Provedel, cedendo Gila, aspettiamo gli incastri ultimi definitivi, non apre al prestito con diritto di riscatto di Mandas. È un'operazione che la Fiorentina vorrebbe fare in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo dopo che però trova una sistemazione per De Gea, che ancora non ha trovato. A oggi queste condizioni la Lazio che non ha aperto al Bournemouth e alle condizioni del Bournemouth non la fa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA