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Paratici continua a guardare in Argentina: i tre profili seguiti

Paratici continua a guardare in Argentina: i tre profili seguiti - immagine 1
Paratici guarda con interesse all'Argentina. 3 giocatori seguiti
Redazione VN

Fabio Paratici continua a lavorare per rinforzare la Fiorentina. Attraverso la sua rete di scouting, come scrive Tuttomercayoweb.com, sta tenendo sotto osservazione 3 profili sul mercato argentino. Il primo è Giovanni Baroni, talento classe 2009 del Talleres, che quest'anno si è preso le luci della ribalta con le sue prime apparizioni. Gli altri due sono due giocatori più noti sul panorama argentino: si tratta di Tomas Aranda, trequartista del 2007, e di Exequiel Zeballos, ala classe 2002. Entrambi militano nel Boca Juniors, che non sta vivendo un gran momento, sotto la guida del presidente Riquelme.

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