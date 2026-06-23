Resta ancora tutto da decifrare il futuro di Niccolò Fortini, attualmente in scadenza di contratto nel 2027.
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Fortini, gli scenari per il futuro: tra rinnovo, Torino e nuove pretendenti
Come riportato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il Torino aveva presentato un'offerta complessiva di 5 milioni di euro più bonus, una cifra considerata congrua per il valore del cartellino e la situazione contrattuale del ragazzo. Tuttavia, la risposta della Fiorentina non è stata quella sperata: per la dirigenza viola la cifra stanziata dal Torino non è ancora sufficiente, nonostante non ci sia ancora il sì del giocatore al rinnovo di contratto. Non è escluso che la Fiorentina possa effettuare un nuovo tentativo di prolungamento per non rischiare di perdere il talento a parametro zero.
Il Torino, per sbloccare la situazione, sarà costretto ad alzare la posta in gioco. La corsa a Fortini, infatti, si sta complicando: oltre all'interesse dei granata, si registrano diversi sondaggi da parte di club esteri e un inserimento esplorativo dell'Atalanta, sempre molto attenta ai giovani di prospettiva. Al momento, come sottolineato da Pedullà, la trattativa per il passaggio di Fortini alla corte del Torino vive una fase di totale stand-by.
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