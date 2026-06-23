Fortini, gli scenari per il futuro: tra rinnovo, Torino e nuove pretendenti

Come riportato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il Torino aveva presentato un'offerta complessiva di 5 milioni di euro più bonus, una cifra considerata congrua per il valore del cartellino e la situazione contrattuale del ragazzo. Tuttavia, la risposta della Fiorentina non è stata quella sperata: per la dirigenza viola la cifra stanziata dal Torino non è ancora sufficiente, nonostante non ci sia ancora il sì del giocatore al rinnovo di contratto. Non è escluso che la Fiorentina possa effettuare un nuovo tentativo di prolungamento per non rischiare di perdere il talento a parametro zero.