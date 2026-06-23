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Dalla Turchia: “Italiano chiama Laurienté, lo vuole al Besiktas”

Dalla Turchia: “Italiano chiama Laurienté, lo vuole al Besiktas” - immagine 1
Italiano tenta Laurientè per il suo Besiktas
Redazione VN

Il mercato del Besiktas si intreccia con quello Italiano, in tutti i sensi. Proprio con l'arrivo di Italiano sulla propria panchina, i turchi stanno seguendo tanti giocatori della Serie A. Uno di questi è Armand Laurientè, ala del Sassuolo che piace anche alla Fiorentina. Secondo il giornalista turco, Sercan Dikme, Italiano avrebbe chiamato personalmente Laurientè per spiegare l'ambizioso progetto del suo club. Il costo dell'ex Lorient si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro.

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