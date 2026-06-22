Continua a crescere l'interesse attorno a Eddy Kouadio, giovane difensore della Fiorentina che potrebbe lasciare temporaneamente Firenze nella prossima stagione per accumulare esperienza tra i professionisti.
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Tutti vogliono Kouadio: c’è un altro club, un ds ex Milan chiama Paratici
Kouadio—
Secondo quanto riportato da Trivenetogoal, anche il Padova si sarebbe inserito nella corsa per il classe 2006. La società veneta, reduce dal decimo posto nell'ultimo campionato di Serie B, è alla ricerca di rinforzi per alzare il livello della rosa e avrebbe individuato nel giovane viola uno dei profili più interessanti.
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Il direttore sportivo Mirabelli avrebbe già avviato i primi contatti con la Fiorentina. A favorire l'eventuale trattativa ci sarebbero anche gli ottimi rapporti tra i due club, consolidati da precedenti operazioni come quella che ha visto Harder giocare in prestito al Padova nell'ultima stagione. La formula più probabile resta quella del prestito, soluzione gradita anche alla società gigliata per valorizzare il proprio talento.
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