Mentre la Fiorentina sta ancora decidendo a chi affidare la panchina della Primavera, i giovani talenti cresciuti al Viola Park iniziano ad attirare qualche interesse.
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VN – Kouadio piace e non poco: due club di B sul talento della Fiorentina
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Eddy Kouadio piacerebbe a due club di B. La decisione spetta alla Fiorentina
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Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Eddy Kouadio piacerebbe a due club di B: il primo sarebbe l'Avellino, club interessato anche a Martinelli. Mentre il secondo si tratterebbe del Modena dell'ex viola Galloppa, che Kouadio conosce alla perfezione.
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