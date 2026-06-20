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Come ti sbologno il Vichingo… Ridiamoci su!

Come ti sbologno il Vichingo… Ridiamoci su! - immagine 1
Beltran al River? Ridiamoci su con la nostra nuova rubrica
Redazione VN

Lorenzo Castellani, fumettista di fede viola, ironizza sulla possibile cessione di Lucas Beltran, sempre più vicino al River Plate. Cerchiamo, insieme alle sue vignette, di sorridere un po' sul gioco del calcio e sulla nostra Fiorentina, preparandoci a vivere insieme la stagione 2026/27.

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