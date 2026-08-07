Prosegue il dialogo tra Fiorentina e Sassuolo per Kristian Thorstvedt. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club neroverde attende ancora un'offerta economica da parte della società viola per il centrocampista norvegese, in scadenza di contratto nel 2027 e destinato a non rinnovare il proprio accordo con gli emiliani.

Nella trattativa potrebbe però entrare anche Niccolò Fortini. Il terzino classe 2006 piace infatti al Sassuolo e rappresenta una possibile variabile dell'operazione. Un'altra carta sul tavolo è Giovanni Fabbian, che potrebbe trasferirsi in neroverde in prestito, anche se il Sassuolo continua a chiedere un conguaglio economico per lasciar partire Thorstvedt. Sul centrocampista della Fiorentina resta vivo anche l'interesse della Lazio e l'ipotesi di un ritorno al Bologna