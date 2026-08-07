Il West Ham è vicino a chiudere per Manor Solomon. L'esterno del Tottenham era tornato anche nel mirino della Fiorentina.
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Manor Solomon si avvicina al West Ham. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, gli Hammers sono entrati nella fase finale della trattativa con il Tottenham e con l'entourage del giocatore. I colloqui stanno procedendo positivamente e il club londinese è fiducioso di riuscire a chiudere l'operazione nelle prossime ore.
Una notizia che interessa anche la Fiorentina. L'esterno offensivo israeliano era infatti tornato nei radar del club viola per un possibile ritorno. Se il West Ham dovesse definire l'accordo, la pista che porta a Solomon sarebbe di fatto destinata a sfumare.
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