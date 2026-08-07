Un'assenza pesante e destinata a far discutere in vista del grande evento del 29 agosto allo Stadio Artemio Franchi, organizzato per festeggiare il Centenario della Fiorentina. Come riportato da Firenzedintorni.it, la famiglia di Stefano Borgonovo non prenderà parte alle celebrazioni ufficiali organizzate dal club gigliato.

A chiarire la posizione e a spiegare le ragioni del forfait è stata la stessa Chantal Borgonovo, attraverso una dichiarazione ufficiale rilasciata con l'obiettivo di fare totale chiarezza nei confronti della piazza e del popolo viola.

"Invito arrivato ieri, preavviso troppo stretto"

Nel suo messaggio, Chantal Borgonovo ha voluto sottolineare con trasparenza la tempistica con cui è stato recapitato l'invito da parte della società viola, elemento che ha reso impossibile la presenza della famiglia al Franchi:

"Desidero ringraziare di cuore tutti i tifosi della Fiorentina per il costante e immenso affetto che dimostrano ogni giorno verso la memoria di Stefano. Ci tengo a comunicare personalmente, per totale trasparenza verso la città e la tifoseria, che la mia famiglia non sarà presente alle celebrazioni del 29 agosto allo Stadio Franchi. L'invito ufficiale del club ci è stato recapitato solo ieri, 6 agosto; con un preavviso così stretto, avevo già pianificato e prenotato da tempo un viaggio personale che non è possibile rimandare, anche a fronte di una gestione logistica che non ha agevolato una nostra presenza."

"Un legame che vive ogni giorno. Buon Centenario a Firenze"

Nonostante la mancata partecipazione alla serata di gala, la moglie del mai dimenticato attaccante viola ha rimarcato la forza del sentimento che continua a unire la figura di Stefano all'intera città di Firenze:

"Il legame indissolubile tra Stefano e Firenze vive ogni giorno nel cuore della sua meravigliosa tifoseria, oltre ogni singola serata ufficiale. Saremo vicini con il cuore a tutti i tifosi il 29 agosto. Buon Centenario a tutta la Firenze Viola!"