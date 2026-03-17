VIDEO VN – Pallavicino: “Il ricordo di Borgonovo e l’aneddoto su Lucarelli”

Il procuratore Carlo Pallavicino alla presentazione del suo libro al Piazzale della Resistenza a Scandicci ha ricordato Borgonovo e ha raccontato un particolare aneddoto su Cristiano Lucarelli

Carlo Pallavicino alla presentazione del suo libro al Piazzale della Resistenza a Scandicci ha ricordato Borgonovo e ha raccontato un particolare aneddoto su Cristiano Lucarelli