Ora è tutto vero: Franco Mastantuono è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Dopo la grande accoglienza riservatagli dai tifosi a Peretola e il completamento dei test medici di rito, la società gigliata ha diramato il comunicato che formalizza l'ingaggio del gioiello argentino classe 2007, pronto a mettersi a disposizione della squadra e ad accendere l'entusiasmo della piazza viola.

Il comunicato ufficiale della Fiorentina

Di seguito la nota diffusa dal club viola con cui viene ripercorsa la precoce e già ricca carriera del nuovo innesto a disposizione del mister Fabio Grosso e la formula:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Franco Mastantuono dal Real Madrid C.F. Mastantuono, nato ad Azul (Argentina) il 14 agosto 2007, dopo essere cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in Prima Squadra a soli 16 anni e, da allora, ha collezionato 64 presenze e 10 gol con la maglia dei “Millonarios”. Il nuovo calciatore viola, nell’ultima stagione, con il Real Madrid, ha disputato 35 presenze tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, mettendo a segno 3 reti. Mastantuono, inoltre, è il calciatore più giovane ad aver esordito con la maglia della Nazionale Maggiore dell’Argentina ed ha indossato in quattro occasioni la divisa Albiceleste."