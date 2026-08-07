VIDEO Sky - Piccoli, Pellegrino e Kean: il domino in attacco per la Fiorentina

Prende vita un vero e proprio valzer dei bomber nella sessione estiva della Serie A, con la Fiorentina al centro di un complesso intreccio di mercato. Come raccolto dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la trattativa per Roberto Piccoli al Bologna sta muovendo passi concreti. I rossoblù intendono acquistare l'attaccante viola a titolo definitivo, dopo che nelle scorse ore la Fiorentina aveva congelato la pista Genoa per la punta.

Il gioco degli incastri tra Bologna e Genoa

L'eventuale arrivo di Piccoli alla corte di Domenico Tedesco sbloccherebbe direttamente un'operazione sull'asse emiliano-ligure. Con l'innesto dell'attaccante della Fiorentina, infatti, il Bologna darebbe il via libera alla partenza di Thijs Dallinga. Sull'attaccante olandese è fortissimo l'interesse del Genoa, pronto a farsi avanti per regalare al proprio allenatore un rinforzo d'area di rigore.

L'obiettivo Pellegrino per la Fiorentina

Il domino, però, non finisce qui e torna a toccare da vicino proprio le strategie del club gigliato. Con l'uscita di Piccoli destinazione Bologna, la Fiorentina andrebbe ad affondare il colpo su Mateo Pellegrino. Il centravanti argentino di proprietà del Parma rappresenta la tessera finale per completare il reparto d'attacco viola, chiudendo così un giro di punte a quattro squadre pronto ad accendersi nei prossimi giorni.

Giro attaccanti in Serie A: Piccoli al @Bolognafc1909 può liberare Dallinga su cui c'è l'interesse del @GenoaCFC https://t.co/XA9ADuXImo — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 7, 2026