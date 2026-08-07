Tra i profili monitorati in caso di partenza del classe 2001 c'è sempre Andrea Pinamonti
VN - Il saluto della Fiorentina ai numerosi tifosi al Viola Park
La ciliegina è Mastantuono, arrivato ieri, ma mancano ancora alcune guarnizioni per la torta, nello specifico gli esterni: la Fiorentina continua a muoversi su più fronti in un mercato che resta tutt'altro che chiuso.
La priorità riguarda appunto l'esterno offensivo di livello da regalare a Fabio Grosso. Resta da definire anche il futuro di Roberto Piccoli: la conferma di Moise Kean come centravanti titolare potrebbe infatti ridurre il suo spazio, mentre il Genoa continua a seguirlo. Nelle ultime ore si registra anche l'interesse del Bologna, che prenderebbe Piccoli soltanto in prestito con diritto.
Tra i profili monitorati in caso di partenza del classe 2001 c'è sempre Andrea Pinamonti, che il Sassuolo cederebbe per un'offerta vicina ai 15 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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