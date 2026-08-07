Come giudicate il precampionato della Fiorentina?

La Fiorentina con la partita giocata ieri contro il Deportivo ha chiuso il suo precampionato con due vittorie (Gubbio e Watford), due pareggi (Real Madrid e Deportivo) e una sconfitta (QPR). Qual è la sensazione con la quale vi apprestate a vivere il prossimo campionato?