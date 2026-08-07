Pochi minuti dopo il comunicato che ne ha sancito l'ufficialità, Franco Mastantuono ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore della Fiorentina ai canali ufficiali del club. Un entusiasmo travolgente quello del classe 2007 argentino, visibilmente emozionato ma già determinatissimo in vista dell'imminente avventura in maglia viola.

"Un giorno speciale. Ho scelto la Fiorentina per la sua storia"

Il giovane talento sudamericano ha raccontato le sensazioni provate nelle sue prime ore a Firenze e i motivi che lo hanno spinto ad abbracciare il progetto gigliato:

"La verità è che è stato un giorno molto speciale per me. Avevo davvero molta voglia di venire qua e mi sta piacendo molto. Perché ho scelto la Fiorentina? Perché è una squadra con molta storia ed ero davvero entusiasta di poter giocare per un club così importante."

Un impatto straordinario anche con le strutture di Bagno a Ripoli e con i suoi nuovi compagni di squadra:

"Il Viola Park è incredibile. È un bellissimo centro sportivo, dove le persone sono molto gentili e disponibili e questo ti fa stare bene. Ho avuto l'opportunità di incontrare alcuni compagni di squadra, salutarli e davvero sono stati tutti molto gentili con me. Questo mi rende felice."

L'impatto con Grosso e gli aspetti da migliorare

Mastantuono ha poi rivelato i dettagli del primo colloquio con il tecnico Fabio Grosso, soffermandosi sulle sue caratteristiche tattiche e sulla volontà di crescere nel campionato italiano:

"Ho parlato con l'allenatore: ad essere onesto mi ha accolto nel modo migliore e spero di potermi allenare presto per giocare. Le mie caratteristiche principali? Penso siano quelle di un giocatore offensivo che arriva spesso nell'area avversaria. Allo stesso tempo mi piacerebbe migliorare nella fase difensiva. So che in Italia si lavora molto su questo aspetto ed è un bene, perché voglio crescere."

I consigli degli ex argentini e il messaggio al popolo viola

Nella decisione finale hanno pesato anche i consigli di chi la maglia viola la conosce molto bene, prima del ringraziamento finale dedicato al popolo fiorentino per l'accoglienza riservatagli:

"Ho parlato con diversi giocatori argentini che hanno vestito la maglia viola in passato e mi hanno caldamente consigliato di venire qui. Mi avevano parlato benissimo del club e anche per questo ho scelto la Fiorentina. Sono pronto per iniziare. Grazie ai tifosi per l'affetto che ho ricevuto ieri al mio arrivo: sappiano che hanno appena accolto un giocatore che combatterà e lotterà per raggiungere i nostri obiettivi."