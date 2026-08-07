Durante il Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Maurizio Compagnoni, voce di Sky Sport:

"Sono piacevolmente sorpreso dalla Fiorentina. Credevo che dopo la scomparsa di Commisso ci sarebbe stato un ridimensionamento. Il budget messo a disposizione dalla famiglia Commisso, Paratici lo sta spendendo bene. Che la Fiorentina dopo la scomparsa di Commisso spendesse 30 milioni per Atta era impronosticabile. Se la Fiorentina azzecca altri due colpi, diventa la mina vagante del campionato. Grosso ha fatto bene a Frosinone e Sassuolo, e deve fare il salto di qualità. Da questa esperienza capiremo se Grosso può diventare un tecnico di livello."

Gli obiettivi: "La Fiorentina può essere competitiva per l'Europa League, non ho dubbi. Poi la Champions dipenderà da tanti fattori, dai 5 posti, dalla quota punti. Mastantuono ha potenzialità notevoli, sia fisiche che tecniche. Sa di essere bravo, ed ogni tanto è un po' troppo narcisista, fare più lavoro sporco, ma è un talento vero. Paratici sta facendo un grande lavoro, anche se a gennaio non mi avevano convinto le operazioni. La Fiorentina come titolari è già fatta, mentre le altre ancora devono formarsi."