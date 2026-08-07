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La Fiorentina di Fabio Grosso sta prendendo forma. Dopo settimane di lavoro intenso tra il Viola Park e il ritiro inglese, il nuovo tecnico viola ha iniziato a imprimere alla squadra la propria identità, tra principi tattici, nuove gerarchie e una rosa profondamente rinnovata dal mercato.

Il precampionato ha già fornito indicazioni importanti. Le cinque amichevoli disputate contro Gubbio, QPR, Watford, Real Madrid e Deportivo hanno permesso a Grosso di sperimentare soluzioni, valutare i nuovi arrivati e soprattutto individuare quei giocatori sui quali costruire il primo nucleo della sua Fiorentina.

Al di là dei risultati, che in questa fase hanno un valore relativo, ciò che emerge è il coinvolgimento costante di alcuni elementi. Sono cinque i calciatori che, fin qui, hanno rappresentato una sorta di punto fermo nelle scelte dell’allenatore: David De Gea, Radu Dragusin, Cher Ndour, Arthur Atta e Albert Gudmundsson.

Profili diversi tra loro, per caratteristiche e percorso, ma accomunati da un aspetto: Grosso li ha scelti dal 1' in tutte le amiche voli sin qui disputate.

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