Non mancano gli interessamenti per Niccolò Fortini, giovane esterno della Fiorentina che continua ad attirare l’attenzione di diversi club di Serie A.

Dopo il Torino, anche il Sassuolo avrebbe infatti manifestato interesse per il classe 2006. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, il club neroverde si sarebbe aggiunto alla lista delle società che stanno monitorando il laterale viola, già seguito in passato anche dalla Roma.

Al momento, però, si tratta solamente di sondaggi esplorativi e non di una vera e propria trattativa. La Fiorentina, infatti, ha già definito una valutazione precisa del proprio giocatore: il club viola considera Fortini un patrimonio importante e per lasciarlo partire prenderebbe in considerazione offerte superiori ai 10 milioni di euro. Il contratto del giovane esterno con la società gigliata è valido fino al 30 giugno 2027.