Enzo Bucchioni ha voluto spiegare l'importanza di aver portato Franco Mastantuono alla Fiorentina, nonostante l'operazione di prestito secco dal Real Madrid
VIDEO Sky - Piccoli, Pellegrino e Kean: il domino in attacco per la Fiorentina
Il giornalista, Enzo Bucchioni, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina, tra mercato e molto altro. Le sue parole:
L'idea di gioco di Grosso si è già vista, nonostante si sia ancora in periodo di ritiro. Atta, così come Oulai, sono giocatori che faranno grandi cose. L'ivoriano è un giocatore dinamico, molto moderno per stile di gioco. Mastantuono? Voliamo bassi in maniera assoluta, ma è bello sognare ogni tanto. Vedere quelle immagini come ieri sera è stato stupendo. Sfruttiamola questa energia positiva. E' un'operazione intelligente, perché intanto hai ottimi rapporti con il Real Madrid, cosa non da poco. Gli hai preso già due giocatori intanto. Anche Valdepenas viene da una cantera che forma campioni. La selezione è durissima, straordinaria. Ma che gamba ha? Che intelligenza quando parte. Tornando a Mastantuono, deve ancora compiere 19 anni, è giovanissimo. Tutti gli operatori calcistici parlano bene di lui e questo giocatore adesso ce l'ha la Fiorentina. Tutti la guarderanno e, se dovesse fare quello che tutti si aspettano, vuoi che non le comprano le magliette? Ecco cosa comporta aver fatto un'operazione di questo tipo.
Su Pellegrino e Kean
Questo ragazzo ha delle qualità, che possono svilupparsi e crescere insieme a giocatori come quelli che adesso ha la Fiorentina. Non a caso era stato cercato da Juventus e Inter. Kean? Arrivassero 50/60 milioni lo venderei, ma se non dovessero arrivare queste cifre lo terrei volentieri. Il suo procuratore ha parlato con il Como, questo lo sappiamo, ma non ha mai detto che se ne vuole andare. Sarebbe sbagliato. Se la Fiorentina lo vuole tenere significa che gli ha parlato e lo ha testato.
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