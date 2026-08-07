Firenze è letteralmente ai piedi di Franco Mastantuono. L'arrivo del talento argentino in città ha scatenato un vero e proprio delirio d'entusiasmo tra i tifosi viola, accorsi in massa a Peretola per riservargli un'accoglienza calorosissima. Un fiume di gente ha sommerso l'aeroporto fiorentino, a testimonianza di quanto la piazza creda nelle qualità del classe 2007.

Dalla mancata passerella al Viola Park al comunicato ufficiale

A causa delle tempistiche serrate e del calore dei sostenitori all'arrivo, Mastantuono non era riuscito a fare in tempo a raggiungere il Viola Park per presentarsi ai tifosi presenti sugli spalti in occasione dell'amichevole contro il Deportivo A Coruña. Poco male, perché la tabella di marcia è proseguita spedita nella giornata di oggi: il calciatore ha sostenuto e completato le visite mediche di rito, preludio all'atteso comunicato ufficiale emesso dalla società per sancire l'inizio della sua avventura a Firenze.

Dall'indizio social alla firma dell'argentino

Poco prima dell'annuncio definitivo, la società gigliata aveva stuzzicato ulteriormente la fantasia dei tifosi pubblicando sui propri canali digitali una silhouette del giocatore al buio, con la nuova divisa viola e un sapiente gioco di luci e ombre sul Giglio. Un assist social che ha preceduto di poco l'ufficialità del colpo di mercato: Franco Mastantuono è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina.

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