Per Mastantuono era in programma una grande passerella, ma non è stato possibile: la ricostruzione sui motivi del mancato saluto in occasione dell'amichevole
VIDEO VN - Mastantuono è atterrato a Firenze! Accolto dalla bolgia viola
Il bagno di folla per Franco Mastantuono all'aeroporto di Peretola avrebbe dovuto essere bissato al Viola Park in occasione dell'amichevole tra la Fiorentina e il Deportivo A Coruna, ma non è stato possibile far affacciare l'argentino in campo. Per quale motivo? Ci viene in aiuto la ricostruzione di Radio Bruno.
Mastantuono e il ritardo dell'aereoIn un primo momento l'aereo privato che ha portato Mastantuono da Madrid a Firenze doveva arrivare alle 18, invece è arrivato poco prima delle 19:30. Con la partita che è iniziata alle 20, i tempi erano già stretti, la società ha provato a farlo salutare dai tifosi entro la fine dell'intervallo, ma i test per l'idoneità sportiva si sono protratti oltre il tempo limite. Poco male: nella giornata di venerdì 7 agosto svolgerà le visite mediche e poi saluterà i tifosi direttamente al Franchi per la prima stagionale in Coppa Italia contro Benevento o Ravenna, che si affrontano domenica.
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