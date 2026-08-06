Terminata l'ultima amichevole della Fiorentina: i top e i flop della sfida contro il Deportivo A Coruña
VN - Fiorentina, gli spunti dell'estate e il "ritardo" di Mastantuono
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VALDEPENAS: prima da titolare per l'ex Real Madrid che risponde subito presente mettendo in campo la sua qualità. Molto propositivo nel sostegno agli esterni. E Brescianini che torna a fare la mezzala ringrazia.
ATTA: quando alza i giri del motore la squadra ne beneficia. Grande copertura del centrocampo fino alla linea difensiva per prendere palla e impostare. Sempre più una certezza.
NDOUR: nota di merito per la gran rete al volo segnata dal centrocampista. La crescita dell'ex PSG è evidente e il feeling con la porta sempre più frequente.
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