Terminata l'ultima amichevole della Fiorentina: i top e i flop della sfida contro il Deportivo A Coruña

Marta Bucalossi
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VALDEPENAS: prima da titolare per l'ex Real Madrid che risponde subito presente mettendo in campo la sua qualità. Molto propositivo nel sostegno agli esterni. E Brescianini che torna a fare la mezzala ringrazia.

ATTA: quando alza i giri del motore la squadra ne beneficia. Grande copertura del centrocampo fino alla linea difensiva per prendere palla e impostare. Sempre più una certezza.

NDOUR: nota di merito per la gran rete al volo segnata dal centrocampista. La crescita dell'ex PSG è evidente e il feeling con la porta sempre più frequente.

Cher Ndour

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