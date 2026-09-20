Paolo Vanoli in conferenza stampa
VIDEO VN - Carattere, grinta e gioco. Sì, alla Fiorentina serviva Paolo Vanoli
Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:
Ne due punti persi, ne guadagnato. Non voglio guardare la classifica, ma come stiamo in campo. Voglio ringraziare i tifosi che ci hanno sostenuti. Sono contento perché i ragazzi adesso si aiutano a vicenda. Abbiamo affrontato a viso aperto una squadra che fa la Champions. Ho visto la voglia di voler fare risultato. Dico bravi a tutti, che hanno reagito dopo un gol. Giocare alle 12.30, al caldo, ti porta ad allungarti. E' normale, ma se andiamo a vedere i numeri, contro un portiere forte come Milinkovic non era facile. Cosa è mancato? Ho la fortuna di avere tanti giocatori in Nazionale, anche se un po' mi dispiace. Potevamo lavorare bene in queste 3 settimane. Detto ciò, con quelli che sono rimasti, lavoreremo per trovare il ritmo partita. Abbiamo avuto tante occasioni per passare in vantaggio, facendo gol sull'occasione meno nitida. Nel primo tempo abbiamo un po' sofferto, ma nella ripresa abbiamo fatto bene. Impatto immediato? Quando conosci l'ambiente, alla fine sono andato via da poco. Sono tornato con grande entusiasmo e ho viglia di fare un progetto importante. Oulai? Voi guardate singolarmente il giocatore, ma io guarda la squadra. Devo sacrificare il talento per l'equilibrio. Assomiglia a Kantè, ma lui usava più la testa. Ndour e Fagioli interpretano meglio il ruolo, mi conoscevano già. Poi si gioca in 11, non possono giocare tutti. Giocatori con i crampi? Il mio vangelo per arrivare lontano. A volte bisogna gestire meglio i ritmi della partita. Noi siamo giovani e non ho chiesto di fermarsi al 25'. Senza la sofferenza non si va nessuna parte. Su cosa ho lavorato? C'era talento, ma non c'era una squadra. Vedere Franco che fa 3 corse di sacrificio indietro è tanta roba, guardate Lautaro. I campioni aiutano la squadra. Franco ha preso il migliore in campo col Venezia e ha detto che in realtà, era Fagioli. Mi è venuta la pelle d'oca. Cosa non mi è piaciuto? La gestione della partita. Ma mi è piaciuto tanto la capacità di rimanere in partita.
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