La Fiorentina di Paolo Vanoli ferma il Napoli di Allegri con una prestazione solida

Giovanni Zecchi
ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27

VIDEO VN - Carattere, grinta e gioco. Sì, alla Fiorentina serviva Paolo Vanoli

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JIMENEZ 7,5: staffilata dal limite, palla all’angolino e tanti ringraziamenti a Marin. Lo spagnolo rianima il Franchi con una prestazione da giocatore vero. Se Vanoli riuscirà a porre dei limiti al suo carattere “stravagante”, la Fiorentina potrebbe aver trovato il suo jolly.

VIERY 5: un pesce fuor d’acqua. Nei primi minuti riesce a limitare Politano, ma con il passare del tempo gli attaccanti del Napoli lo mettono spesso in difficoltà. Non si può giudicare un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, diceva Albert Einstein. Bocciato all'intervallo.

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