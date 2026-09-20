Le parole del giornalista, Enzo Bucchioni, sulla prestazione della Fiorentina contro il Napoli

Redazione VN
ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27

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Il giornalsita Enzo Bucchioni, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il pareggio della Fiorentina contro il Napoli. Le sue parole:

Quello che mi interessa è l'atteggiamento, la mentalità. Il lavoro di Vanoli si è visto e questa è la cosa più importante. Ora ci sono tre settimane per lavorare bene. Un pareggio con il Napoli è positivo, che mi accontenta. Il percorso di crescita è chiaro. Una prestazione di personalità, un'altra grande partita di Fagioli, ma non solo. Tutto questo mi piace molto.
Enzo Bucchioni

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