Le parole del giornalista, Enzo Bucchioni, sulla prestazione della Fiorentina contro il Napoli
VIDEO VN - Carattere, grinta e gioco. Sì, alla Fiorentina serviva Paolo Vanoli
Il giornalsita Enzo Bucchioni, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il pareggio della Fiorentina contro il Napoli. Le sue parole:
Quello che mi interessa è l'atteggiamento, la mentalità. Il lavoro di Vanoli si è visto e questa è la cosa più importante. Ora ci sono tre settimane per lavorare bene. Un pareggio con il Napoli è positivo, che mi accontenta. Il percorso di crescita è chiaro. Una prestazione di personalità, un'altra grande partita di Fagioli, ma non solo. Tutto questo mi piace molto.
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