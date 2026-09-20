Il tecnico viola riflette così dopo il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Napoli nella gara che ha aperto la domenica di Serie A

Federico Targetti
ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27

VIDEO VN - Carattere, grinta e gioco. Sì, alla Fiorentina serviva Paolo Vanoli

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la fine della gara contro il Napoli, pareggiata per 1-1:

Faccio i complimenti ai ragazzi perché affrontare chi ha vinto lo Scudetto e poi è arrivato secondo con questa personalità è notevole, nulla da dire se avessimo vinto. Dobbiamo sapere che ne abbiamo le potenzialità, basta vedere i dati sui tiri, sui recuperi in attacco.

Viery e Valdepenas

Ringrazio il pubblico: se diamo tutto per questa maglia loro ci possono regalare soddisfazione e soprattutto punti. Nella partita ci sono state più partite, nel primo tempo Viery stringeva troppo la linea da difensore, sappiamo che loro sono bravi nei cambi gioco ma era un rischio che mi sono preso per abbassare gli esterni e ripartire. Bravo Valdepenas per come è entrato, è lo spirito che ci porterà in alto. Ora non guardiamo la classifica e lavoriamo nella sosta.
ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27

Beto e Pellegrino

Ho la fortuna di poter scegliere. Beto magari soffre il non fare gol, ma gli ho assicurato che sarà un giocatore importante per la Fiorentina.

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