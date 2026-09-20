Il tecnico azzurro non è soddisfatto della prova dei suoi in Fiorentina-Napoli 1-1

Federico Targetti
ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27

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Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata 1-1 contro la Fiorentina al Franchi:

Abbiamo subito solo sulle due traverse viola, ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta, quando la palla passa bisogna incidere, cambiano le partite. Saremo anche in grande crescita, ma oggi c'è da essere arrabbiati perché non siamo riusciti a vincere qui contro una buona squadra come la Fiorentina nonostante le grandi occasioni avute. Alla fine abbiamo perso palloni facili e siamo rimasti avanti, non c'è fatica che tenga quando si deve fare risultato.

Hojlund

Bisogna recuperare alcuni giocatori e poi continuare a lavorare, questo lo andremo a vedere, ma bisogna uscire dal campo arrabbiati, altrimenti è un problema. Hojlund? Ogni tanto si è un po' intestardito, ma il suo lo ha fatto. Bisogna aver fiducia e lavorare sui nostri limiti, perché se pensiamo di essere tanto migliori degli altri lo paghiamo.
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