"Dico Bravo a Vanoli e a diversi giocatori viola che mi hanno convinto contro il Napoli"

Redazione VN
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

VIDEO - Vanoli su Oulai: "A volte devo sacrificare il talento per l'equilibrio"

Nel dopo partita di Radio Bruno ecco le dichiarazioni di David Guetta che risponde alle numerose domande dei tifosi all'ascolto.

La Fiorentina secondo me ha giocato un'ottima partita contro un Napoli che è una delle squadre più importanti della Serie A. Si vede la mano di Vanoli che in poco tempo ha rivitalizzato una squadra dandogli quel mordente che non si vedevano nelle prime partite. Quindi dico bravo al tecnico viola. Se poi devo esprimermi sui singoli ho visto delle ottime prestazioni Come quelle di De Gea, Fagioli, Dragusin e anche Jimenez. C'è però un problema ancora sul centrocampo dove Atta e Ndour non mi hanno convinto. Dell'ex Udinese non capisco una cosa: se non sta bene perché gioca? Speriamo che nella sosta possa tornare al massimo. Quanto a Oulai sono sempre convinto che possa giocare insieme a Fagioli con Atta più avanti. Infine Goncalves oggi è stato insufficiente. Contro il Pisa aveva giocato bene ma oggi non mi è proprio piaciuto. I giocatori si valutano partita dopo partita senza preclusione alcuna.
David Guetta

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