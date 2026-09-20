VIDEO VN - Carattere, grinta e gioco. Sì, alla Fiorentina serviva Paolo Vanoli

In Tribuna al Franchi è accaduto un qualcosa che spesso succede quando il Napoli viene a giocare a Firenze. Infatti, alcuni giornalisti e tifosi viola hanno assistito ad una brutta scena al momento del gol del vantaggio dei partenopei con Gilmour.

Cosa è successo

Nella parte alta della Tribuna, qualche fila sotto la tribuna stampa, un gruppo di tifosi napoletani si alza in piedi per esultare la rete segnata. Tutto molto tranquillo e sotto controllo, con i tifosi viola che sono rimasti seduti sconsolati per un vantaggio immeritato.: si gira verso la Curva Ferrovia e invita il pubblico fiorentino a fare una determinata cosa

Notato da alcuni tifosi viola che gli erano intorno, si accende inevitabilmente la tensione, ma senza mai arrivare al contatto fisico. I tifosi viola che chiedono che venga allontanato e gli steward mantengono la situazione sotto controllo. Il tifoso napoletano, evidentemente spaventato dalla reazione del pubblico viola, si rimette a sedere, invitando tutti alla calma. Il tutto si esaurisce a inizio secondo tempo, quando gli steward scortano il tifoso e il gruppo di amici in un'altra zona dello stadio.