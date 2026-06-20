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VN – Comuzzo, niente prestito. La situazione attorno al centrale

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Pietro Comuzzo vuole dimenticare una stagione decisamente negativa
Nicolò Schira

Pietro Comuzzo è reduce da una stagione deludente, dopo aver stupito tutti sotto la gestione Palladino. Il centrale è stato spesso protagonista in negativo, ma adesso vuole rifarsi. Come raccolto dalla nostra redazione, la soluzione del prestito formativo non sembra prendere piede. Comuzzo potrebbe partire in caso di una grande offerta, oppure rimanere nel pacchetto arretrato di Fabio Grosso. Lo stesso Paratici ha parlato di Comuzzo, come uno dei talenti sui quali ricostruire.

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