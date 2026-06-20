VN – I Dettagli dell’affare Beltran: il River aspetta solo il suo sì

Sempre più calda la pista che porta Lucas Beltran al River Plate. Gli argentini si erano interessati al ragazzo nelle ultime settimane, e sembrano voler riportare il ragazzo al Monumentàl. Come raccolto dalla nostra redazione, il River ha offerto un contratto fino al 2030 al giocatore. Ancora Beltran deve dire sì, ed in quel caso l'operazione si chiuderebbe. La base dell'affare è di 7 milioni, con la Fiorentina che si riserverebbe una percentuale importante sulla futura rivendita (tra il 40 ed il 50%) dell'attaccante ex Valencia.