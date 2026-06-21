Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina Primavera, Nazione: “Per la panchina spunta… Leonardo Bonucci!”

La Nazione

Fiorentina Primavera, Nazione: “Per la panchina spunta… Leonardo Bonucci!”

Fiorentina Primavera, Nazione: “Per la panchina spunta… Leonardo Bonucci!” - immagine 1
La novità Leonardo Bonucci, ex bandiera della Juventus e fino a pochi mesi fa collaboratore di Rino Gattuso in Nazionale
Redazione VN

Saranno decisive le prossime ore per la scelta del successore di Daniele Galloppa sulla panchina della Fiorentina Primavera. Ufficialmente l’area tecnica viola si era presa fino a ieri per individuare il profilo giusto, ma la sensazione è che la decisione possa slittare all’inizio della prossima settimana.

Bonucci ma non solo

—  

Il cerchio si è intanto ristretto attorno a pochi nomi: Marco Parolo, reduce dall’esperienza con il Milan Under 16 e attualmente commentatore per la RSI; il fiorentino Daniele Buzzegoli, protagonista della promozione del Como Primavera in Primavera 1; e la novità Leonardo Bonucci, ex bandiera della Juventus e fino a pochi mesi fa collaboratore di Rino Gattuso in Nazionale.

Mister X

—  

Sul tavolo resta anche un mister X. Quel che è certo è che la scelta finale spetterà al direttore sportivo Fabio Paratici, che ha deciso di seguire personalmente la nomina del nuovo allenatore dell’Under 20 viola. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
Gazzetta: “Cosa manca per l’addio ufficiale di Lucas Beltran dalla Fiorentina”
Le prime pagine dei quotidiani sportivi: “Paz sogno possibile, Kolo irrompe Carnevali”

© RIPRODUZIONE RISERVATA