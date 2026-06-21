Fiorentina Primavera, Nazione: “Per la panchina spunta… Leonardo Bonucci!”

La novità Leonardo Bonucci, ex bandiera della Juventus e fino a pochi mesi fa collaboratore di Rino Gattuso in Nazionale

Redazione VN 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 08:09)

Saranno decisive le prossime ore per la scelta del successore di Daniele Galloppa sulla panchina della Fiorentina Primavera. Ufficialmente l’area tecnica viola si era presa fino a ieri per individuare il profilo giusto, ma la sensazione è che la decisione possa slittare all’inizio della prossima settimana.

Bonucci ma non solo — Il cerchio si è intanto ristretto attorno a pochi nomi: Marco Parolo, reduce dall’esperienza con il Milan Under 16 e attualmente commentatore per la RSI; il fiorentino Daniele Buzzegoli, protagonista della promozione del Como Primavera in Primavera 1; e la novità Leonardo Bonucci, ex bandiera della Juventus e fino a pochi mesi fa collaboratore di Rino Gattuso in Nazionale.

Mister X — Sul tavolo resta anche un mister X. Quel che è certo è che la scelta finale spetterà al direttore sportivo Fabio Paratici, che ha deciso di seguire personalmente la nomina del nuovo allenatore dell’Under 20 viola. Lo scrive la Nazione.