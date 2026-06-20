CorSport: “Harder sempre più vicino al Modena. Ritrova Daniele Galloppa”

Dopo aver concluso la questione riscatti, il Modena ha iniziato a muovere i primi passi per le operazioni di mercato. Tra gli obiettivi c'è Jonas Harder , centrocampista di proprietà della Fiorentina che quest'anno era in prestito al Padova. Il classe 2005, infatti, è sempre più vicino al Modena dove ritroverà Daniele Galloppa , suo allenatore nelle giovanili viola.

Con il Padova Harder ha collezionato 26 presenze e un gol. L'ultima parte di stagione invece è stato costretto a saltare diverse partite per un problema fisico prima e uno stiramento muscolare poi. Lo riporta il Corriere dello Sport.