L’Avellino continua a guardare con attenzione al mercato dei giovani e, tra i profili finiti sul taccuino della dirigenza biancoverde, c’è anche Jonas Harder. Secondo quanto riportato da TuttoAvellino.it, il club campano sarebbe infatti interessato al centrocampista della Fiorentina per rinforzare la propria mediana.
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Harder di ritorno: è corsa a due per il centrocampista viola
Due club, uno di Serie B e uno di Serie A, stanno seguendo con attenzione il centrocsmpista Harder della Fiorentina
La concorrenza, però, non manca. Su Harder resta infatti forte l’interesse del Frosinone, che da tempo segue il giovane centrocampista e potrebbe rappresentare uno degli ostacoli principali per l’Avellino nella corsa al giocatore.
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