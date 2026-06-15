La Fiorentina continua a lavorare per individuare il successore di Daniele Galloppa sulla panchina della formazione Primavera. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, il nome che starebbe guadagnando terreno è quello di Marco Parolo, con cui i contatti sarebbero stati positivi nelle ultime ore. L’ex centrocampista della Nazionale italiana e della Lazio, nell’ultima stagione ha guidato la formazione l'annata allievi del Milan.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Panchina Primavera, contatti positivi con Marco Parolo: la situazione
esclusive
VN – Panchina Primavera, contatti positivi con Marco Parolo: la situazione
Le ultime sul nome del successore di Daniele Galloppa nella Primavera della Fiorentina, fresca vincitrice dello Scudetto di categoria
© RIPRODUZIONE RISERVATA