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VN – Panchina Primavera, contatti positivi con Marco Parolo: la situazione

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Le ultime sul nome del successore di Daniele Galloppa nella Primavera della Fiorentina, fresca vincitrice dello Scudetto di categoria
Nicolò Schira

La Fiorentina continua a lavorare per individuare il successore di Daniele Galloppa sulla panchina della formazione Primavera. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, il nome che starebbe guadagnando terreno è quello di Marco Parolo, con cui i contatti sarebbero stati positivi nelle ultime ore. L’ex centrocampista della Nazionale italiana e della Lazio, nell’ultima stagione ha guidato la formazione l'annata allievi del Milan.

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