Prosegue l'asse di mercato tra Fiorentina e Avellino. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nel pomeriggio è previsto un confronto telefonico tra il direttore sportivo degli irpini Mario Aiello e i dirigenti viola Valentino Angeloni e Fabio Paratici per discutere del futuro di due giovani talenti della Primavera gigliata: Kouadio e Martinelli.
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Call tra Paratici e un club di B al Viola Park: due giocatori in ballo
Prosegue l'asse di mercato tra Fiorentina e Avellino. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nel pomeriggio è previsto un confronto
Kouadio—
Per quanto riguarda il difensore classe 2006 Kouadio, il giocatore avrebbe accolto con favore l'ipotesi di trasferirsi ad Avellino. L'operazione, tuttavia, si presenta complessa a causa dell'interesse di numerosi club di Serie B. La Fiorentina, dal canto suo, sarebbe disposta a lasciar partire il calciatore soltanto con la formula del prestito.
Martinelli—
Nel corso dello stesso colloquio, l'Avellino proverà a tornare alla carica anche per Tommaso Martinelli. Il giovane portiere viola, anche lui classe 2006, è uno dei profili più seguiti sul mercato, ma al momento avrebbe messo in cima alle proprie preferenze la proposta avanzata dalla Sampdoria, che resta quindi in vantaggio nella corsa al giocatore.
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