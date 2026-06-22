Call tra Paratici e un club di B al Viola Park: due giocatori in ballo

Prosegue l'asse di mercato tra Fiorentina e Avellino. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nel pomeriggio è previsto un confronto

Prosegue l'asse di mercato tra Fiorentina e Avellino. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nel pomeriggio è previsto un confronto telefonico tra il direttore sportivo degli irpini Mario Aiello e i dirigenti viola Valentino Angeloni e Fabio Paratici per discutere del futuro di due giovani talenti della Primavera gigliata: Kouadio e Martinelli.