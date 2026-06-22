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Haiti, il retroscena dai Mondiali: “Sì mi voleva la Fiorentina”

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Il centrocampista haitiano Bellagarde, giocatore del Wolverhampton, ha svelato alcuni retroscena legati al proprio passato
Redazione VN

Il centrocampista haitiano Bellagarde, giocatore del Wolverhampton, ha svelato alcuni retroscena legati al proprio passato, confermando l’interesse di diversi club europei, tra cui la Fiorentina e il Galatasaray. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso di un’intervista rilasciata a media turchi.

Jean-RicnerBellegarde

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Il giocatore ha raccontato di essere stato vicino a entrambe le società, ma di aver scelto di non lasciarsi condizionare dagli aspetti economici:

Le parole

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In passato mi volevano sia Fiorentina che Galatasaray, ma io ho seguito i consigli della mia famiglia di non essere mai ossessionato dai soldi e di non agire in fretta”, ha spiegato Bellagarde.

Parole che evidenziano come, nel momento delle decisioni più importanti della sua carriera, il centrocampista abbia preferito seguire una linea dettata dalla prudenza e dalla crescita professionale, rinunciando a valutare le offerte esclusivamente sotto il profilo economico.

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