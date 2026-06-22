Il centrocampista haitiano Bellagarde, giocatore del Wolverhampton, ha svelato alcuni retroscena legati al proprio passato, confermando l’interesse di diversi club europei, tra cui la Fiorentina e il Galatasaray. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso di un’intervista rilasciata a media turchi.
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Haiti, il retroscena dai Mondiali: “Sì mi voleva la Fiorentina”
Il centrocampista haitiano Bellagarde, giocatore del Wolverhampton, ha svelato alcuni retroscena legati al proprio passato
Jean-RicnerBellegarde—
Il giocatore ha raccontato di essere stato vicino a entrambe le società, ma di aver scelto di non lasciarsi condizionare dagli aspetti economici:
Le parole—
“In passato mi volevano sia Fiorentina che Galatasaray, ma io ho seguito i consigli della mia famiglia di non essere mai ossessionato dai soldi e di non agire in fretta”, ha spiegato Bellagarde.
Parole che evidenziano come, nel momento delle decisioni più importanti della sua carriera, il centrocampista abbia preferito seguire una linea dettata dalla prudenza e dalla crescita professionale, rinunciando a valutare le offerte esclusivamente sotto il profilo economico.
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