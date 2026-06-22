Haiti, il retroscena dai Mondiali: “Sì mi voleva la Fiorentina”

Il centrocampista haitiano Bellagarde, giocatore del Wolverhampton, ha svelato alcuni retroscena legati al proprio passato, confermando l’interesse di diversi club europei, tra cui la Fiorentina e il Galatasaray. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso di un’intervista rilasciata a media turchi.

Le parole

“In passato mi volevano sia Fiorentina che Galatasaray, ma io ho seguito i consigli della mia famiglia di non essere mai ossessionato dai soldi e di non agire in fretta”, ha spiegato Bellagarde.