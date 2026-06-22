Beltran, parla l’entourage: “Il mercato è lungo”. Il punto sulla cessione

L'ex centravanti del River, infatti, non sarebbe del tutto convinto di fare ritorno in patria. La sua priorità sarebbe quella di proseguire la propria carriera in Europa, motivo per cui starebbe valutando con attenzione tutte le opzioni a disposizione prima di prendere una decisione definitiva.

A confermare lo stato di attesa sono stati anche i rappresentanti del calciatore, che hanno mantenuto una posizione prudente sulla vicenda al giornalista argentino Renzo Pantich:“Il mercato è lungo. Lui non ha ancora preso alcuna decisione”. Una dichiarazione che lascia aperti tutti gli scenari per il futuro del numero 9 viola.