Non arrivano ancora certezze sul futuro di Lucas Beltran. Dall'Argentina continuano a emergere indiscrezioni sull'intesa raggiunta tra Fiorentina e River Plate per il possibile trasferimento dell'attaccante, ma la trattativa resta legata alla volontà del giocatore. (I RETROSCENA)
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Beltran, parla l’entourage: “Il mercato è lungo”. Il punto sulla cessione
Non arrivano ancora certezze sul futuro di Lucas Beltran. Queste le parole dell'agente del giocatore argentino
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L'ex centravanti del River, infatti, non sarebbe del tutto convinto di fare ritorno in patria. La sua priorità sarebbe quella di proseguire la propria carriera in Europa, motivo per cui starebbe valutando con attenzione tutte le opzioni a disposizione prima di prendere una decisione definitiva.
Le parole
A confermare lo stato di attesa sono stati anche i rappresentanti del calciatore, che hanno mantenuto una posizione prudente sulla vicenda al giornalista argentino Renzo Pantich:“Il mercato è lungo. Lui non ha ancora preso alcuna decisione”. Una dichiarazione che lascia aperti tutti gli scenari per il futuro del numero 9 viola.
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