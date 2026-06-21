Dall’Argentina: “Beltran rifiuta l’offerta del River! La situazione”

Arriva una clamorosa indiscrezione dall'Argentina riguardo al futuro dell'attaccante Lucas Beltran. Come riporta Bolavip, infatti, sabato scorso è stato annunciato che River Plate e Fiorentina avevano raggiunto un accordo per il classe 2001 . Il River Plate aveva offerto 500.000 euro per un prestito e un'opzione per l'acquisto del 55% dei suoi diritti per 6,7 milioni di euro. Il club viola aveva accettato, ma l'approvazione del giocatore era ancora in sospeso. Secondo quanto riporta il portale sudamericano, però, l'attaccante avrebbe rifiutato l'offerta del River Plate. La motivazione sarebbe la volontà del giocatore di continuare a giocare in Europa. La testata continua dicendo che: "se non dovesse ricevere offerte da club europei, l'attaccante potrebbe riconsiderare la proposta del River Plate, anche se in realtà tutto lascia intendere che il suo agente gli troverà una nuova squadra in Europa".