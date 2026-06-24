Novità improvvisa sul fronte calciomercato in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito, si starebbe accendendo un'altra pista di mercato attorno al nome di Dodò.
calciomercato
Pedullà: “Sondaggi dell’Inter per Dodò. La valutazione della Fiorentina”
L'esterno brasiliano, infatti, è finito concretamente nel mirino dell'Inter, a caccia di rinforzi sulla corsia di destra dopo aver perso il giovane Palestra, ormai promesso sposo del Chelsea.
Il sondaggio dei nerazzurri e lo scenario—
I campioni d'Italia avrebbero effettuato un sondaggio approfondito nelle ultime ore. Al momento non è ancora stata presa una decisione definitiva da parte della dirigenza milanese, ma il profilo dell'esterno viola è balzato in cima alla lista delle alternative.
La situazione contrattuale del brasiliano d'altronde parla chiaro: Dodò è in scadenza tra un anno (giugno 2027) e, come scritto da Pedullà, avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria e tentare una nuova avventura lontano da Firenze.
Cifre e concorrenza: c'è anche il Napoli—
La valutazione fissata per il cartellino dell'ex Shakhtar si aggira intorno ai 15 milioni di euro. L'Inter non è però l'unica big ad aver messo gli occhi sul giocatore: su Dodò si registra da tempo anche l'interesse del Napoli, che lo considera la primissima alternativa a Khalaili. Più defilata la Roma di Gasperini, per cui al momento non risultano passi concreti. I nerazzurri, tuttavia, sembrano aver impresso una accelerata esplorativa che potrebbe cambiare gli scenari della fascia destra viola nelle prossime settimane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA