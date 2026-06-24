Pedullà: “Sondaggi dell’Inter per Dodò. La valutazione della Fiorentina”

I campioni d'Italia avrebbero effettuato un sondaggio approfondito nelle ultime ore . Al momento non è ancora stata presa una decisione definitiva da parte della dirigenza milanese, ma il profilo dell'esterno viola è balzato in cima alla lista delle alternative.

La situazione contrattuale del brasiliano d'altronde parla chiaro: Dodò è in scadenza tra un anno (giugno 2027) e, come scritto da Pedullà, avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria e tentare una nuova avventura lontano da Firenze.