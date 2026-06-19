Tutti pazzi per Dodo, Gazzetta: “La Fiorentina chiede almeno 15 milioni”

Roma e Napoli sono forti su Dodo, la Fiorentina apre alla cessione ma chiede almeno 15 milioni nonostante l'ultimo anno di contratto.

Dodo è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. L'esterno brasiliano è uno degli oggetti del desiderio di due formazioni che cercano rinforzi Champions come il Napoli e la Roma. Con il contratto in scadenza, il club viola cerca una monetizzazione da una sua cessione e ieri anche Paratici ha aperto all'addio.