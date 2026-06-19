Dodo è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. L'esterno brasiliano è uno degli oggetti del desiderio di due formazioni che cercano rinforzi Champions come il Napoli e la Roma. Con il contratto in scadenza, il club viola cerca una monetizzazione da una sua cessione e ieri anche Paratici ha aperto all'addio.
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VIOLA NEWS calciomercato Tutti pazzi per Dodo, Gazzetta: “La Fiorentina chiede almeno 15 milioni”
La Gazzetta dello Sport
Tutti pazzi per Dodo, Gazzetta: “La Fiorentina chiede almeno 15 milioni”
Roma e Napoli sono forti su Dodo, la Fiorentina apre alla cessione ma chiede almeno 15 milioni nonostante l'ultimo anno di contratto.
Pallino—
In particolare, scrive La Gazzetta dello Sport, Allegri lo segue da tempo e lo vorrebbe in azzurro: al momento però il margine di spesa sembra limitato. Gasperini, invece, vorrebbe comporre la coppia brasiliana con Wesley riportandolo a destra e comprando un altro giocatore di gamba a sinistra. La valutazione dei viola si aggira fra i 15 e i 17 milioni, ma nella Capitale sono convinti di poter strappare un prezzo più basso.
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