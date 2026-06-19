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La Gazzetta dello Sport

Tutti pazzi per Dodo, Gazzetta: “La Fiorentina chiede almeno 15 milioni”

Dodò
Roma e Napoli sono forti su Dodo, la Fiorentina apre alla cessione ma chiede almeno 15 milioni nonostante l'ultimo anno di contratto.
Redazione VN

Dodo è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. L'esterno brasiliano è uno degli oggetti del desiderio di due formazioni che cercano rinforzi Champions come il Napoli e la Roma. Con il contratto in scadenza, il club viola cerca una monetizzazione da una sua cessione e ieri anche Paratici ha aperto all'addio.

Pallino

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In particolare, scrive La Gazzetta dello Sport, Allegri lo segue da tempo e lo vorrebbe in azzurro: al momento però il margine di spesa sembra limitato. Gasperini, invece, vorrebbe comporre la coppia brasiliana con Wesley riportandolo a destra e comprando un altro giocatore di gamba a sinistra. La valutazione dei viola si aggira fra i 15 e i 17 milioni, ma nella Capitale sono convinti di poter strappare un prezzo più basso.

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